Au menu du CQFR de ce jeudi matin : le craquage de Luka Doncic, la performance de Shai Gilgeous-Alexander et des nouvelles de James Harden.

Alors que la Coupe du monde bat son plein et que la saison NBA approche, l'intensité ne cesse de monter. Ce jeudi, Shaï Mamou et Théophile Haumesser reviennent sur le craquage de Luka Doncic, la performance pleine de maîtrise de Shai Gilgeous-Alexander, la victoire de l'Allemagne et les dernières informations qui ont filtré au sujet de James Harden.

Le CQFR sur YouTube