Les résultats de la nuit en Summer League NBA

Nets @ Bucks : 92-71

Rockets @ Thunder : 105-92

Suns @ Pelicans : 73-82

Blazers @ Hornets : 97-93

Bulls @ Kings : 107-99

Wizards @ Spurs : 85-99

- Les fans des Wizards - oui, vous trois dans le fond - vont avoir du mal à ne pas tomber amoureux de Bilal Coulibaly. Si Washington s'est incliné devant San Antonio en Summer League à Vegas cette nuit, l'ailier français a encore été très bon, avec un impact défensif important et spectaculaire. Comme lors de ses précédentes sorties, le désormais ex-joueur des Mets a fait étalage de ses qualités athlétiques et de lecture. Coulibaly a réalisé 3 contres, donc celui-ci en haute altitude à nouveau.

📁 things you love to see

└📁 Bilal Coulibaly blocks pic.twitter.com/fB53g395l4 — Washington Wizards (@WashWizards) July 12, 2023

Bilal Coulibaly a compilé 10 points, 6 rebonds, 4 passes, 3 contres et 2 interceptions. Dans le camp d'en face, où Victor Wembanyama n'était pas en tenue mais a suivi la rencontre depuis le banc, Sidy Cissoko s'est lui aussi montré à son avantage dans ce registre de gros défenseur et de boule d'énergie, à défaut d'être à l'aise au scoring (1 pt à 0/5, mais 7 rebonds, 2 passes, 1 interception et 1 contre). Les Spurs ont surtout été portés par Malaki Branham (29 pts), que le front office tient en haute estime et voit s'intégrer dans le projet à long terme autour de Wembanyama.

- Rayan Rupert était lui aussi en action cette nuit avec Portland, lors de la victoire des Blazers contre les Hornets de Brandon Miller. Le Français n'a joué que 9 minutes en sortie de banc (2 points, 1 passe), pendant que Shaedon Sharpe (26 pts) et Kris Murray (le frère de Keegan) s'occupaient de porter la charge offensive de l'équipe en l'absence de Scoot Henderson, touché à l'épaule lors du match précédent.

- David Duke Jr - on a toujours du mal à enlever de notre esprit le fait qu'il s'appelle comme le boss du Klu Klux Klan, ce qui est injuste - a porté les Nets vers la victoire contre Milwaukee avec 24 points et 8 rebonds. Duke espère jouer un peu plus que 23 matches, son total de la saison précédente à Brooklyn.

- Pas de Chet Holmgren, de Jabari Smith Jr ou d'Amen Thompson dans l'affiche entre OKC et Houston cette nuit, mais une victoire des Rockets avec un Cam Whitmore actif à défaut d'être toujours juste : 16 points, 8 rebonds, 3 passes, 3 interceptions à 6/14.

- Dereon Seabron, l'arrière des Pelicans, continue de faire bonne impression dans cette Summer League. Seabron, sorte de "LeBron de la mer" pour reprendre l'analyse d'Antoine Pimmel, a participé au succès de New Orleans face à Phoenix, avec 12 points, 7 rebonds et 3 passes.

- Javon Freeman-Liberty n'a pas seulement un nom cool, c'est aussi un bon joueur de basket et il l'a encore prouvé avec les Bulls cette nuit. "JFL" a de nouveau été le meilleur joueur de Chicago lors de la victoire face à Sacramento, avec 28 points et 6 passes à son actif.