Les résultats de la nuit en Summer League NBA

Clippers @ Grizzlies : 83-74

Wolves @ Hawks : 93-99

Warriors @ Mavs : 96-98, après prolongation

Raptors @ Pistons : 90-94

Thunder @ Pacers : 98-87

Knicks @ Magic : 82-80, après prolongation

Nuggets @ Jazz : 91-96

Lakers @ Celtics : 90-95

- Après un match de repos, Chet Holmgren a repris son chantier en Summer League avec le Thunder. L'intérieur d'OKC a pesé sur la victoire des siens contre Indiana, avec une copie bien remplie : 25 points, 9 rebonds, 5 contres à 9/15. Holmgren a encore scotché des adversaires de manière impressionnante, confirmant que même si c'est un niveau d'opposition plus élevé qui l'attend en NBA, il est déjà en mesure d'apporter cette dissuasion au Thunder.

Chet Holmgren's presence was felt on both ends of the court tonight 🔥 25 PTS | 9 REB | 5 BLK#NBA2KSummerLeague pic.twitter.com/RTkSgkDVGn — NBA (@NBA) July 13, 2023

Dans ce match, Ousmane Dieng a été excellent et particulièrement efficace : 22 points, 9 rebonds et 6 passes à 9/11 (dont un 3/4 à 3 points). Lui aussi passe un été studieux et prometteur.

Nice move by Ousmane Dieng to get to the rack 🔥 Watch OKC/IND #NBA2KSummerLeague action on NBA TV! pic.twitter.com/eLxadLdXmm — NBA (@NBA) July 13, 2023

- Ausar Thompson (17 pts, 9 rbds, 4 stls, 3 asts, 2 blks) et les Pistons ont dominé les Raptors de Gradey Dick (22 pts), avec quelques très bonnes séquences de la part du pick n°5 de 2023. Malcolm Cazalon a joué 16 minutes en sortie de banc pour 7 points, 2 passes, 2 rebonds et 2 interceptions.

Ausar Thompson rips the ball away, starts the break, catches the lob. Awesome two-way sequence pic.twitter.com/4JoV9VsJrz — Kevin O'Connor (@KevinOConnorNBA) July 12, 2023

- Joel Ayayi (0 pts, 2 rbds, 1 ast) est entré 10 minutes lors de la défaite des Grizzlies contre les Clippers. Pas vraiment de quoi pouvoir se mettre en évidence.

- Les Celtics se sont payés les Lakers et Jordan Walsh, drafté en 38e position par Boston, a confirmé sa bonne forme avec un match à 25 points pour aider son équipe à renverser la situation. Depuis le début de la Summer League, Walsh tourne à plus de 18 points de moyenne.

- Les Mavs ont battu les Warriors après prolongation et les deux rookies de Dallas, Dereck Lively (11 pts, 10 rbds, 2 blks) et Olivier-Maxence Prosper (17 pts, 10 rbds, 3 asts), ont fini en double-double.

- Anthony Black (8 pts, 14 rbds, 4 asts, 2 blks), qui a arraché la prolongation, et Jett Howard (22 pts, 4/8 à 3 pts) se sont distingués dans des registres différents lors de la courte défaite d'Orlando contre New York.

ANTHONY BLACK TIPS IT IN TO FORCE OT! 🚨 Knicks/Magic #NBA2KSummerLeague overtime action on ESPN! pic.twitter.com/S475IE563B — NBA (@NBA) July 13, 2023

- Keyonte George, le très bon rookie du Jazz, s'est malheureusement blessé à la cheville et n'a joué que 10 minutes lors de la défaite contre Denver. Il a quand même eu le temps de briser les chevilles d'un adversaire avant d'aller se faire se soigner.

KEYONTE GEORGE WITH THE ANKLE BREAKER?!?! pic.twitter.com/1fJfeVDFh6 — Jazz Lead (@JazzLead) July 13, 2023

Coulibaly la block machine, LeBron en NBA jusqu'à 45 ans ?