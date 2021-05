CQFR : Tatum en mode super-héros, les Clippers évitent le KO

Les résultats de la nuit en NBA :

Clippers @ Mavericks : 118-108

Nets @ Celtics : 119-125

Knicks @ Hawks : 94-105

Clippers 1 - 2 Mavericks

Clairement le match le plus attendu de cette nuitée. Parce qu'à la surprise générale, les Clippers étaient menés 0-2 après leurs deux premières rencontres à la maison. Soit pratiquement au bord du gouffre puisque seulement trois équipes dans l'histoire ont retourné une telle situation. Leur chance ? Dallas n'est pas l'équipe la plus souveraine dans sa salle depuis deux ans.

Tout avait pourtant bien commencé pour la bande à Luka Doncic avec un 11-0 d'entrée. Dont 8 du Slovène. Tout d'ailleurs va se jouer dans ces douze première minutes pour les Texans qui vont prendre 18 pions d'avance (26-8). Avant de se faire rattraper en l'espace de 5 minutes. Si la série bascule dans l'autre sens dans quelques jours, les Mavs regretteront d'avoir si vite gâché une telle avance. Qui plus est devant leur public.

Le match devient un mano-a-mano avant que les Californiens prennent les devants en troisième quart. Doncic a certes été monstrueux (44-9-9) mais il a été bien moins suivi. Notamment par Porzingis qui a bien déchiré avec 3/10 aux tirs pour seulement 9 points. Et à la longue, la pépite s'est épuisé a tout faire tout seul face à une armée. Comme d'hab, il a eu droit à son embrouille avec un Clipper, cette fois-ci l'incontournable "too fucking smaaaaallllll" Pat Beverley. Aux forceps, LA survit donc et on attend déjà avec impatience ce Game 4 dans deux jours.

Here we go pic.twitter.com/3KyV19pcR1 — NBA Quick Highlights (@NBA_QHighlights) May 29, 2021

Kawhi Leonard s'est mis en mode robot avec 36 points (à 13/17 !!) , bien imité par son lieutenant Polo et ses 29 unités. Nico Batum a fait du Nico Batum tandis que Serge Ibaka s'est blessé et a dû renoncer à se mettre en tenue.

Nets 2 - 1 Celtics

Quand la maison verte est en péril, on appelle un gars à la rescousse. Privé de son acolyte Jaylen Brown dans ces playoffs, Jayson Tatum doit se démultiplier. Après ses 50 points lors du play-in, le jeune ailier a remis ça pour éviter à Boston d'être mené 0-3 et donc d'être quasiment éliminé. C'est la 4e fois de la saison que le double All-Star dépasse la barre des 50 (dont une fois les 60).

Tatum continue d'impressionner, d'autant plus face à l'armada des Nets qui a eu du répondant. Le Big Three a pratiquement inscrit 100 points à trois, avec une mention spéciale pour le duo Durant-Harden qui en a planté 80. De manière générale, les C's n'ont pas volé leur victoire puisqu'ils ont mené quasiment toute la seconde période.

C'était également le retour de Kyrie Irving dans son ancienne salle pour la toute première fois. Parti en mauvais termes avec les fans, Kyrie s'est fait chahuté et a eu droit à ces "boo" dès son arrivée sur le parquet et à chaque fois qu'il avait le ballon.

Kyrie was welcoming the boos in Boston. (via @NBCSCeltics)pic.twitter.com/dJTiSxZMLw — Bleacher Report (@BleacherReport) May 29, 2021

Il a d'ailleurs un peu foiré sa presta avec 16 points à 6/17. Inutile de dire qu'il va en planter 50 dans deux jours.

Knicks 1-2 Hawks

Une bonne vieille série à l'ancienne. Où il faut se battre pour inscrire le moindre point. Où l'orgie offensive est prohibée. Et franchement, ça fait plaisir de voir de la défense et de la maladresse. Et en parlant de maladresse, Julius Randle en est la définition même. Le MIP 2021 est en train de déchirer dans ce premier tour. 6/23 au Game 1, 5/16 au Game 2 et enfin un magnifique 2/15 pour ce Game 3.

Hawks crowd started an "overrated" chant for Julius Randle (via @ChrisKirschner)pic.twitter.com/1ZX8vYoAbF — Bleacher Report (@BleacherReport) May 29, 2021

Evidemment, sans leur franchise player, difficile pour les Knicks d'arracher la victoire face à des Hawks très sérieux. Bien emmenés par Trae Young à 21 points et 14 passes, Atlanta a pris la main en fin de première mi-temps. Et ne l'a plus lâché. Derrick Rose et ses 30 pions ont bien tout tenté, mais on a senti New York trop juste pour revenir. Leur force de frappe offensive est moindre que celle des Hawks et cela pourrait bien être la clé de cette série.

Rien n'est joué puisque le Game 4 sera, comme souvent, une première bascule. Mais si NY vient à lâcher ce match, les chances de come-back seraient quasi nulles. Sauf si Julius Randle prouve son nouveau statut et redevient le joueur qu'il a été en saison régulière.