Bol Bol meilleur que Victor Wembanyama ? Draymond Green et Chris Paul vont-ils s’entendre ?

Théophile Haumesser et Shaï Mamou décryptent l'actualité basket comme chaque matin dans le CQFR vidéo du jour. L'épisode de ce vendredi se concentre sur la comparaison entre Bol Bol et Victor Wembanyama, ainsi que sur l'entente entre Draymond Green et Chris Paul, nouveaux coéquipiers aux Warriors.

Le podcast en vidéo

Le podcast en streaming

Quel futur contrat pour Kawhi Leonard ? La NBA revient à Paris