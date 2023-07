Le CQFR du jour est servi, avec comme thèmes principaux ce qui est arrivé à Bronny James et le contrat record de Jaylen Brown.

Comme chaque matin du lundi au vendredi, voici votre dose de CQFR avec aujourd'hui Théophile Haumesser et Shaï Mamou au rapport. Au menu ce mercredi matin, des nouvelles de Bronny James après l'effrayante nouvelle de la veille et un focus sur Jaylen Brown, désormais le joueur avec le plus gros contrat de l'histoire de la NBA.

Merci de nous suivre chaque matin. N'hésitez pas à commenter, liker et partager si ce CQFR vous a plu !

Le podcast en vidéo