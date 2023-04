New York a du punch, les Warriors relancés : Le bilan vidéo du weekend NBA

Gros weekend de basket et donc grosse séance de rattrapage pour la rédaction avec ce CQFR vidéo des matches de samedi et dimanche. Antoine Pimmel et Théophile Haumesser évoque le succès des Minnesota Timberwolves, la victoire in-extremis des Golden State Warriors ou encore les performances de Jalen Brunson avec les New York Knicks.

Vous pouvez retrouver l'épisode matinal en vidéo su YouTube ou sur toutes les plateformes audio (voir plus bas).