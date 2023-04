CQFR vidéo: les Celtics survivent, quel avenir pour les Hawks ?

Le CQFR du jour, avec un focus sur le game 6 entre Boston et Atlanta, est servi ! Antoine Pimmel et Shaï Mamou au rapport.

Il n'y avait qu'un seul match de playoffs NBA cette nuit, entre Boston et Atlanta. Dans le CQFR vidéo quotidien, Antoine Pimmel et Shaï Mamou reviennent sur cette rencontre et sur la qualification difficile des Celtics pour le prochain tour.

Au menu également, un point sur l'avenir des Hawks et sur la choquante bagarre en Euroleague entre le Real Madrid et le Partizan Belgrade, impliquant deux internationaux français...

Le CQFR en vidéo

Le CQFR sur toutes les plateformes audio