CQFR vidéo : Jimmy Butler met Milwaukee au bord du gouffre, LeBron est increvable

Le CQFR vidéo des matches des playoffs de la nuit est servi avec Antoine Pimmel et Shaï Mamou aux manettes.

Vous avez opté pour le sommeil cette nuit ? Pas de problème, on revient dans le CQFR quotidien sur les deux superbes rencontres Milwaukee-Miami, avec l'exploit herculéen de Jimmy Butler, et Memphis-Los Angeles, avec un LeBron ultra clutch et des Lakers en ballotage très favorable.

Antoine Pimmel et Shaï Mamou analysent cette nuit de playoffs NBA.

Le CQFR en vidéo

Le CQFR sur toutes les plateformes audio