CQFR vidéo : Onde de choc à Milwaukee, New York is back

Le CQFR vidéo du jour est servi. Antoine Pimmel et Shaï Mamou vous raconte les évènements de la nuit.

Vous avez manqué l'incroyable nuit dernière de playoffs en NBA ? Pas de souci, on vous fait une petite session de rattrapage avec notre CQFR quotidien en vidéo et audio, présenté par Antoine Pimmel et Shaï Mamou.

Evidemment, on a pas mal causé de la débâcle des Bucks, éliminés par Miami au 1er tour après avoir fini la saison régulière en tête du général, mais aussi des trois autres séries disputées cette nuit : Cleveland-New York, Memphis-Los Angeles et Sacramento Golden State.

Le CQFR en vidéo

Le CQFR sur toutes les plateformes audio