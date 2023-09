Le CQFR du jour est servi. Au menu de ce mardi notamment : la mission de LeBron James pour former une Dream Team.

Dans le CQFR de ce mardi matin, Shaï Mamou et Théophile Haumesser réagissent à la volonté de LeBron James de partir en mission pour former une Dream Team en 2024, aux nouvelles règles prévues en NBA pour contrer le load management et à l'arrestation de Kevin Porter Jr, le meneur des Houston Rockets.

