Wembanyama historique, Booker flingue les Knicks

Nouvel épisode du CQFR avec un retour sur la performance de Victor Wembanyama et le gros panier clutch de Devin Booker.

8 matches au programme la nuit dernière, tous détaillés dans le CQFR du jour par Shai Mamou et Antoine Pimmel. On en profite d'ailleurs pour vous annoncer un nouveau rendez-vous sur notre chaîne : tous les samedis, vous aurez un sixième CQFR mais sous un format un peu spécial. C'est le "Ce à Quoi il Fallait Répondre". Nos journalistes répondront à une sélection de questions sur le basket et la NBA. Vous pouvez dès maintenant envoyer vos questions à cette adresse : CQFR.REVERSE@gmail.com

