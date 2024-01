Wembanyama vs Chet : Un duel au sommet bien vibrant !

Le CQFR du mercredi 25 janvier est en ligne, avec Antoine Pimmel et Théophile Haumesser.

Dans le CQFR du jeudi 25 janvier 2024, Antoine Pimmel et Théophile Haumesser reviennent sur l'affrontement épique entre Victor Wembanyama et Chet Holmgren, du gros cartons de Devin Booker, de la victoire des Milwaukee Bucks et du réveil des Golden State Warriors.

