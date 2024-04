Dalano Banton explose un record de maladresse à 3 points

Dalano Banton fait des cartons depuis quelques semaines avec Portland, dans une fin de saison sans enjeu pour les Blazers, mais qui lui ont permis de se faire remarquer. Par contre, l'ancien joueur de Boston et Toronto aurait préféré terminer ce joli run sur une autre note... La nuit dernière, pour le dernier match de sa saison et de celle de Portland, Banton est malheureusement pour lui entré dans l'histoire, mais par la mauvaise porte.

En shootant à 0/15 à 3 points face aux Kings, le joueur de 24 ans est devenu le joueur à avoir raté le plus de paniers à 3 points dans un match NBA sans en marquer un seul.

Il devance désormais largement un trio composé de Justin Anderson, Eric Gordon et Brook Lopez, qui ont tous shooté à 0/12. Big up à Antoine Walker, seul joueur pré-2015 à avoir craqué from downtown avec un 0/11 en 2001.