Un sacré dunkeur débarque à Dallas

Les franchises ont toutes construit le gros de leur effectif à plusieurs semaines de la reprise de la NBA. Il ne reste que des peaufinages, sauf pour les équipes éventuellement concernées par les transferts de Damian Lillard ou James Harden. Les Dallas Mavericks ont tout de même signé une recrue en plein mois d'août. En effet, Shams Charania annonce la venue de l'intérieur Derrick Jones Jr dans le Texas. Ce dernier s'engage pour une saison. Et son contrat est pleinement garanti, il ne s'agit pas juste d'une invitation pour le camp d'entraînement.

Passé par les Chicago Bulls lors des deux dernières saisons, Jones Jr, 26 ans, tournait à 5 points de moyenne l'an passé. Il est à un peu plus de 6 points et 3 rebonds sur l'ensemble de sa carrière débutée en 2016. Très athlétique, il va densifier un peu plus la raquette des Mavericks. C'est notamment un potentiel partenaire de pick-and-roll pour Luka Doncic et Kyrie Irving.