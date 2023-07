Clint Capela toujours dans le viseur des Mavericks

Tous les dominos de l’intersaison ne sont pas encore tombés. Et les Mavericks attendent patiemment de voir ce qui se passe du côté d’Atlanta pour continuer d’améliorer leur effectif. Dallas garde Clint Capela dans le viseur et reste prêt à bondir si une occasion se présente, selon Marc Stein.

Les Hawks seraient notamment sur le dossier Pascal Siakam, que la franchise texane surveille de près en espérant que Capela sera transféré, afin de s’incruster dans les négociations. Les Raptors, qui ont prolongé le contrat de Jakob Poeltl cet été, n’auraient pas grand intérêt à garder le pivot suisse. Mais celui-ci intrigue depuis un moment les Mavericks, qui avaient notamment essayé de le récupérer le soir de la draft.

Bien qu’un trade de Siakam semble encore peu probable, le front office de Nico Harrison ne lâche pas l’affaire. Les deux stars de l’équipe, Luka Doncic et Kyrie Irving, sont concentrées sur le backcourt et bénéficieraient grandement de la présence d’un finisseur comme Clint Capela. Plus largement, l’arrivée d’un nouveau pivot permettrait de rééquilibrer l’effectif, un peu juste au poste 5.

L’intérieur d’Atlanta affichait des moyennes de 12 points (65,3 % aux tirs) et 11 rebonds par match la saison dernière. Il apparaît, sur le papier, comme un titulaire idéal dans la raquette.

