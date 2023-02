Damian Lillard, 71 points à jamais dans l’Histoire

Damian Lillard a déjà marqué 50 points cette saison. Même 60 points. Et voilà que le meneur des Portland Trail Blazers, le plus grand joueur de l’Histoire de la franchise, a maintenant passé la barre des 70 unités. 71 points. 71 points lors d’une victoire contre les Houston Rockets (131-114) dimanche soir. Une performance d’anthologie pour un joueur exceptionnel.

71 points, c’est déjà le total atteint par Donovan Mitchell début janvier. Sauf que l’arrière des Cleveland Cavaliers avait passé 50 minutes sur le parquet pour taper les Chicago Bulls en prolongation ce soir-là. Lillard, lui, n’en a eu besoin que de 39 pour devenir le huitième joueur de tous les temps à atteindre le plateau des 70 pions. C’est évidemment une nouvelle marque personnelle pour le meneur All-Star, qui a aussi planté 13 paniers à trois-points. Un de plus et il égalait le record NBA de Klay Thompson.

Stepback. Pull-up. Logo. Dame did it all. ⌚️@Dame_Lillard knocked down the second-most 3PM in a single game in NBA history with 13... and here's all of them! pic.twitter.com/CIXzVs1jjx — NBA (@NBA) February 27, 2023

71 points à 32 ans, c’est du jamais vu d’ailleurs. Damian Lillard est le seul à avoir réalisé l’exploit après ses 30 ans parmi Mitchell, Devin Booker, Elgin Baylor, David Robinson, Kobe Bryant, David Thompson et bien sûr Wilt Chamberlain.

Il comptait déjà 41 points rien qu’à la mi-temps. De quoi promettre une addition bien salée. Mais Portland menait de 15 longueurs. Il aurait été improbable d’atteindre les 70 points en cas de blowout. Sauf que Houston s’est rapproché en début de quatrième quart-temps et Lillard a remis le pied sur l’accélérateur. Il a inscrit 21 points dans les 12 dernières minutes avant de conclure sa soirée sur un flotteur en tête de raquette.

2nd-most 3PM in a game in NBA history (13)

8th player to score 70+ PTS in a single game (71)

The first player in NBA history with 70+ PTS, 5+ REB, 5+ AST and 10+ 3PM in a single game... What a night for Damian Lillard 🔥 pic.twitter.com/8MMHxePNUu — NBA (@NBA) February 27, 2023

C’est son quinzième match à 50 points ou plus depuis le début de sa carrière. Seuls six joueurs ont fait mieux dans l’Histoire de la NBA. C’est aussi son cinquième à 60 ou plus et là il ne reste plus que Kobe Bryant (6) et Wilt Chamberlain (32) pour le devancer.

« J’apprécie ces moments, quand j’agresse mes adversaires, quand je suis en mode attaque. Je pense que tous les basketteurs adorent ces moments, quand vous êtes chauds, quand vous vous sentez super bien. Par contre, j’ai plus de mal une fois le match terminé. Est-ce que je suis censé être super excité ? »

D’autres le seront pour lui. D’autres raconteront mieux sa performance. D’un côté, elle est irréelle. Et de l’autre, c’est déjà la deuxième fois qu’un joueur atteint cette marque cette saison. Quarante-huit heures plus tôt, Los Angeles Clippers et Sacramento Kings ont planté plus de 340 points dans le même match. Alors faut-il être excité ? Ou est-ce juste le début d’une nouvelle ère où les chiffres les plus dingues pourraient devenir presque banaux ?

Difficile de savoir sur quel pied danser exactement. Mais 71 points à 22 sur 38 aux tirs, dont 13 sur 22 à trois-points, ça restera une performance incroyable à ce niveau de compétition, comme le résume Chauncey Billups.

« C’est vraiment, vraiment une masterclasse. C’était incroyable. Un chef d’œuvre. »