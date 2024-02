Damian Lillard croit en son duo avec Giannis pour gagner

La saison des Milwaukee Bucks laisse, jusqu'à maintenant, une impression mitigée. Malgré des résultats plutôt bons sur la première partie de la saison, Damian Lillard et ses partenaires avaient du mal à trouver la bonne formule.

Adrian Griffin en a fait les frais avec la nomination de l'entraîneur Doc Rivers. Depuis, la dynamique n'est absolument pas meilleure pour la franchise du Wisconsin. L'équipe a même perdu la 2ème place de la Conférence Est.

Pour autant, Lillard croit toujours en son duo avec Giannis Antetokounmpo pour gagner un titre.

"Si je pense que notre association peut gagner au plus haut niveau ? Absolument. Parce que nous avons eu des moments de ce genre. Je pense que cette année, plus que toute autre, j'ai appris que les gens ne regardent pas les matches. Ils regardent les statistiques, les temps forts ou ce qui se dit sur les matches.

Mais nous avons eu des moments où nous avons eu de belles séquences. Ce n'est tout simplement pas suffisant. Les gens veulent cela tout le temps, à chaque fois, et nous devons le faire davantage. Mais nous avons eu des périodes et des moments où nous l'avons fait. C'est juste que cela doit être plus important que de se dire : 'Oh, ils l'ont fait'.

Je serais le premier à vous dire que l'année a été difficile, mais face à une telle épreuve, je me dis toujours qu'il y a une récompense à venir. Car je fonctionne de cette manière. Je ne change pas. Je ne maltraite pas les gens. Et je ne triche pas.

Je pensais que nous serions sur de bons rails bien plus tôt que cela. Mais je sais que nous pouvons y arriver", a confié Damian Lillard pour Sports Illustrated.

La machine Milwaukee met effectivement du temps à se mettre en route. Mais il n'y a rien de surprenant après un trade majeur et un changement de coach. Il reste encore du temps à ce groupe de monter en puissance pour les Playoffs...

Giannis-Lillard, comment faire pour que ça fonctionne ?