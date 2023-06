Damian Lillard de plus en plus chaud pour rejoindre Miami ?

L'heure de la décision approche pour Damian Lillard, qui serait de plus en plus intéressé par le Heat.

Damian Lillard doit rencontrer le GM des Blazers Joe Cronin cette semaine. La tension monte forcément du côté de Portland, quelques jours après la Draft, dans l'attente d'une décision de la part du meneur All-Star, dont on ne sait pas s'il est suffisamment convaincu par les tentatives d'amélioration de l'effectif par le front office. D'après Sam Amick de The Athletic, Lillard a la tête ailleurs. L'insider rapporte que "Dame" est toujours très intéressé à l'idée de rejoindre le Miami Heat et par une association avec Jimmy Butler et Bam Adebayo.

Vouloir aller quelque part, c'est bien. Être en mesure de réaliser le trade, c'est autre chose. Il faut rappeler que Damian Lillard a toujours quatre années de contrat à honorer avec 216 millions de dollars à la clé et une player option pour une saison supplémentaire à 63 millions en 2026-2027. Miami n'est évidemment pas disposé à lâcher Adebayo et on peine à voir quel package, même avec Tyler Herro inclus, sera de nature à rendre l'opération crédible.

On va évidemment suivre de près ce qui ressortira du rendez-vous entre Lillard et Cronin, puisqu'il déterminera très certainement ce qui se passera dans la foulée.

