Débuts programmés pour Damian Lillard et Giannis Antetekounmpo

Damian Lillard et Giannis Antetokounmpo joueront leur premier match de présaison ensemble dimanche soir contre les Lakers.

Adrian Griffin nous fait monter le désir. Les Milwaukee Bucks ont déjà joué deux matches de présaison mais Damian Lillard et Giannis Antetokounmpo n'ont toujours pas été alignés par le nouveau coach de la franchise. Mais ça ne saurait tarder. En effet, l'entraîneur a annoncé que ses deux superstars seraient présentes pour le duel contre les Los Angeles Lakers dimanche soir. Avec donc un potentiel choc au sommet avec LeBron James et Anthony Davis. Du moins si Darvin Ham décide de les faire jouer. Pour l'instant, Dame et Giannis ont seulement eu l'opportunité de se partager la gonfle à l'entraînement.

"Nos séances sont très compétitives. Ils n'ont pas déçu. Plus ils jouent ensemble, mieux c'est pour nous", résume Griffin. Damian Lillard aurait notamment été en stupéfait par le niveau de son nouveau coéquipier, précisant même qu'il "n'avait jamais vu ça." En tout cas, nous, on est très pressé de voir ce tandem en action. Rendez-vous dimanche soir.