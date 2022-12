Damian Lillard dépasse Clyde Drexler dans l’histoire des Blazers

Damian Lillard est devenu cette nuit le meilleur scoreur de l’histoire des Portland Trail Blazers. En plantant 28 points au Oklahoma City Thunder, il a passé Clyde Drexler dans le livre des records de l’Oregon.

Ce n’est bien évidemment pas une surprise. Entre sa fidélité à la franchise et ses moyennes au scoring, ça fait un bout de temps qu’on se doute qu’il finira meilleur marqueur all-time de sa franchise. Et vu qu’il abordait le match à 20 points du total de 18040 points de The Glide, on imaginait bien qu’il pourrait le dépasser ce lundi au Paycom Center.

C’est sur un trois-points loin derrière la ligne que Dame a égalé Drexler dans le troisième quart. Puis il a dépassé l’arrière aérien iconique sur un lancer-franc alors qu’il restait 1:33 dans la période :

Damian Lillard a dépassé Clyde Drexler et est devenu le meilleur scoreur de l’Histoire des Blazers cette nuit 🥇 Le 18 041e points : pic.twitter.com/prcxZW5smM — REVERSE (@REVERSEMAGAZINE) December 20, 2022

« C’est une belle sensation d’atteindre le sommet », a expliqué Damian Lillard. « C’était un de mes objectifs, et la liste contient de joueurs, la franchise a une histoire si riche, donc être finalement numéro 1 est un accomplissement spécial dont je suis fier. »

Malheureusement pour lui, SGA et le Thunder ne lui ont pas laissé savourer le plaisir jusqu’au bout, puisque les Blazers se sont inclinés 123-121. Mais Damian Lillard a quand même eu droit à une belle ovation de la part des fans du Thunder.

Surtout il repart avec un record qu’il ne sera pas évident de battre. Clyde Drexler a mis 867 matches pour planter 18040 points. Damian Lillard a atteint cette barre en 730 rencontres. A 32 ans, Dame, visiblement décidé à rester fidèle à sa franchise, risque de monter le record bien plus loin.

Certes, il a été gêné par les blessures cette saison, ne jouant que 19 des 31 matches de son équipe. Mais lorsqu’il est sur le terrain, son niveau ne faiblit pas (28,3 pts à 39,8% à trois-points). Et il devrait encore planter un paquet de points pour les Trail Blazers dans les saisons à venir.

Quoi qu’il en soit, Damian Lillard est l’un des plus grands joueurs de l’histoire de sa franchise. Certains dans la rédaction le considèrent déjà comme le numéro 1. D’autres donnent encore l’avantage à Clyde Drexler qui, certes mieux entouré, a emmené la franchise vers deux finales NBA - et une finale de Conf’ supplémentaire. Ou à Bill Walton et son titre NBA, même s’il n’est resté que quatre ans dans l’Oregon.

Une chose est sûre, Damian Lillard espère pouvoir mettre tout le monde d’accord dans les années à venir.

