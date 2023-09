Le son de cloche ne change pas en NBA ces dernières heures. Seuls les journalistes qui relaient l'information ne sont pas les mêmes. Les Toronto Raptors sont désormais les favoris n°1 pour un trade de Damian Lillard avant le début des training camps.

Marc J. Spears d'ESPN indique ainsi : "C'est le calme plat du côté de Miami. L'intérêt de Chicago s'évapore. L'équipe la plus active à l'heure qu'il est, ce sont les Toronto Raptors. J'ai parlé à deux dirigeants NBA qui m'ont dit que Toronto est bien le courtisan principal de Damian Lillard".

Michael Grange de Sportsnet Canada confirme : "Les Raptors sont bien dans le coup. On n'est pas non plus sur un trade imminent, mais des progrès ont été faits. Un dirigeant NBA avec lequel j'ai parlé pense que les Blazers vont le trader cette semaine. Et si ce n'est pas le cas, ils attendront la deadline, comme les Nets l'ont fait avec Kevin Durant".

Du côté de Josh Lewenberg de TSN Canada, qui suit les Raptors, on tempère un peu : "L'intérêt des Raptors est réel, mais on fait un peu trop. Ils ont déjà pris un pari avec un e star mécontente par le passé. S'ils le font à nouveau, ils vont réclamer que le risque soit inclus dans le prix à payer pour le faire venir".

Le mystère plane sur les intentions du Miami Heat, qui semble nettement moins actif sur le dossier, avec des Blazers plus si intéressés à l'idée d'exaucer le voeu de leur meneur.

