Damian Lillard : l’offre de Miami n’a “pas impressionné” les Blazers, pas chauds pour Tyler Herro

Les discussions se poursuivent entre les Portland Trail Blazers et les équipes intéressées par Damian Lillard. D'après Adrian Wojnarowski d'ESPN, le souhait du meneur d'être transféré au Miami Heat est de plus en plus contrarié. On relayait hier le fait que Portland ne souhaitait pas particulièrement être arrangeant pour Lillard. Cela se confirme. Woj explique que l'offre du Heat n'a "pas impressionné" les Blazers. On n'en connaît pas la composition exacte, mais on imagine que la première offre comportait a minima Tyler Herro et un grand nombre de tours de Draft. Visiblement, Herro n'entre pas dans les plans de Portland et il faudra une troisième équipe pour faire fonctionner le deal.

Joe Cronin, le General Manager, aimerait que Pat Riley aille jusqu'au maximum de ce qu'il peut offrir - quoi que cela veuille dire - et il en ira de même avec n'importe quel prétendant. Damian Lillard ne sera donc pas bradé et les Blazers veulent bien faire comprendre au joueur et à tous ses prétendants qu'ils ne sont pas pressés et veulent une contrepartie importante.

Les relations ont beau être bonnes entre Lillard et la direction, le joueur possède un contrat jusqu'en 2026 (possiblement 2027 puisqu'il dispose d'une player option) et il n'y a aucune raison pour que les Blazers se précipitent et acceptent une offre au rabais.

Parmi les équipes que l'on dit intéressées, les mêmes noms reviennent jour après jour. Miami, bien sûr, mais aussi Brooklyn, San Antonio, Philadelphie et les Los Angeles Clippers.

