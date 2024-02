La maladresse inquiétante de Damian Lillard

L’herbe n’est pas toujours plus verte ailleurs. C’est ce que doit se dire Damian Lillard de temps à autre. Le meneur All-Star semblait d’ailleurs assez nostalgique lors de son retour dans l’Oregon pour un match contre les Portland Trail Blazers récemment. Mais c’est la vie qu’il a choisi. Enfin presque. Transféré aux Milwaukee Bucks l’été dernier après avoir demandé à partir, il connaît des débuts délicats avec la franchise du Wisconsin.

Au-delà des difficultés collectives de l’équipe, qui reste sur 7 défaites au cours des 10 derniers matches, Lillard est particulièrement maladroit depuis plusieurs semaines. Il traverse une mauvaise période, comme en témoigne son 30% de réussite à trois-points au cours des 25 derniers matches.

Il tourne à 42% aux tirs cette saison, sa pire marque depuis sa deuxième année dans la ligue. Il pointe à 34% derrière l’arc et sa réussite effective est de 48% contre une moyenne de 55 en NBA. Bref, il n’est pas dedans. Mais le plus fou, c’est qu’il semble avoir perdu sa confiance, ce qui semblait impensable pour un joueur comme lui.

This is not the Damian Lillard we traded for. Take that fucking shot man. pic.twitter.com/MT4MrgFPmV

