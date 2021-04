Damian Lillard peut shooter sans forcer du milieu de terrain, ce type est un Martien

Damian Lillard est un extraterrestre du shoot. Si on a longtemps considéré Stephen Curry comme étant sur sa propre planète en la matière, le meneur des Portland Trail Blazers a de moins en moins de choses à lui envier en matière de distance et de volume. Lillard a contribué à la révolution actuelle sur la définition de ce qui est un mauvais shoot ou non. Comme il l'avait récemment expliqué, c'est en travaillant comme un acharné qu'il est capable de marquer avec autant de régularité de loin, particulièrement dans les moments chauds. Dans un entretien avec Ernie Johnson de TNT il y a quelques mois, Damian Lillard a même été un peu plus loin, c'est le cas de le dire.

Damian Lillard prévient qu'il va shooter du milieu de terrain cette saison et explique pourquoi c'est pertinent

"Je pourrais très bien shooter du milieu terrain en étant à l'aise. Si je ne le fais pas souvent jusqu'ici, c'est parce que je n'ai pas voulu en arriver là et que ce serait fou. Mais je peux littéralement shooter du milieu terrain sans problème. Je le ferai dans un match, il vous faudra regarder ça. J'ai dit à Terry (Stotts) que j'allais le faire. Il m'a répondu : 'Avant je devenais fou quand tu prenais ces tirs à 3 points de très loin. Mais vu que tu marques quand tu les prends parce que tu as bossé ça, je veux que tu le prennes parce que c'est un bon tir pour toi'. Je l'ai prévenu que j'allais le refaire en match".

Avec l'obligation de porter Portland sur ses épaules pendant de longues semaines en l'absence de CJ McCollum et Jusuf Nurkic, on n'a pas tant vu que ça Damian Lillard shooter depuis le parking cette saison. Au final, le meneur des Blazers a quand même été exceptionnel et tourne à 29 points et 7.7 passes de moyenne, alors que son équipe pointe actuellement au 6e rang et évite pour le moment le play-in tournament.

