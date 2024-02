Damian Lillard ouvre la porte à un retour à Portland… un jour

Damian Lillard a été accueilli en héros par le public des Portland Trail Blazers la nuit dernière. Il faut dire qu’après 11 saisons, plus de 700 matches et un nombre incroyable d’exploits, la superstar revenait pour la première fois jouer dans son ancienne salle depuis son transfert estival. En portant donc cette fois-ci la tunique des Milwaukee Bucks.

« Je ne savais pas vraiment où aller. Jusqu’à aujourd’hui, je n’avais jamais été dans le vestiaire réservé aux visiteurs », avouait le meneur All-Star.

Les supporters de l’Oregon l’ont évidemment chaudement ovationné lors de la présentation des équipes. Un traitement mérité malgré la demande de trade de Lillard à l’issue de l’exercice précédent.

All love from Portland in Dame's return ⌚️❤️ pic.twitter.com/8Bob4HC5k9 — NBA TV (@NBATV) February 1, 2024

Malgré son départ, le vétéran reste attaché à sa première franchise, celle avec qui tout a commencé en NBA et celle avec qui il s’est fait un nom. Il a même avoué qu’il s’y verrait bien rejouer d’ici la fin de sa carrière.

« J’ai toujours eu le sentiment que ma carrière se terminerait à Portland vu la nature de ma relation avec la ville et l’organisation. Pour l’instant, je suis à Milwaukee. Je voulais cette opportunité de lutter pour un titre et notre équipe est en position pour gagner cette saison et les suivantes. C’est mon état d’esprit actuel. Mais j’arrive à imaginer un futur où je reporterai le maillot des Blazers avant de prendre ma retraite. »

« Je pensais tout ce que j’ai dit concernant Portland et mes années ici. Tout ce que j’y ai vécu fera toujours partie de moi. »

Damian Lillard a inscrit 25 points pour son retour à Portland mais les Trail Blazers ont battu les Bucks 119 à 116.