Damian Lillard prévient : il ne s’est jamais senti aussi fort

Au cours des dernières années, Damian Lillard a souvent serré les dents pour porter les Portland Trail Blazers. Mais lors de la saison 2021-2022, le meneur a profité de la transition effectuée par sa franchise pour rater la fin de cet exercice.

Diminué par un problème aux abdominaux, le joueur de 32 ans a été opéré en mars. Et depuis, le natif d'Oakland n'hésite pas à le clamer haut et fort : il ne s'est jamais senti aussi fort. Libéré sur le plan physique, Lillard se sent prêt à réaliser de grandes performances.

"Je n'avais pas réalisé à quel point cette blessure était grave car je devais la gérer depuis 4 ans et demi. Après le match, je rentrais chez moi, j'avais un gonflement de la taille d'une balle de baseball... Maintenant, je ne me suis jamais senti aussi fort.

Je me suis battu contre ça. Désormais, je suis capable de me réveiller tous les jours, de m'entraîner, de faire de la musculation, de rentrer chez moi, de me sentir bien, d'être fort et de me reconstruire à partir de rien.

J'en suis arrivé au point où je me sens plus fort que je ne l'ai jamais été. Je me sens en bonne santé, à 100 %. Je me sens fort", a-t-il assuré pour KGW TV.