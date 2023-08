Damian Lillard, sa prise de parole sur sa situation aux Blazers

"Je peux dire qu'il y a eu une demande de trade et je préfère ne pas parler des Trail Blazers. Je ne vais pas parler des Blazers. Il y a beaucoup d'amour et de respect, mais je ne vais pas parler des Blazers." Damian Lillard n'est pas du genre à laver son linge sale en public.

Contrairement à James Harden, en conflit ouvert avec les Philadelphia Sixers pour obtenir son départ cet été, le meneur ne compte pas forcer sa sortie avec un clash. Malgré une volonté toujours affirmée de mettre les voiles, avec une préférence pour le Miami Heat, le joueur de 33 ans refuse de gâcher son histoire avec Portland. Quitte à patienter sagement.

Sur cet entretien avec le média Andscape, le natif d'Oakland a refusé d'entrer dans les détails. Mais il a tout de même apporté quelques justifications sur son souhait de quitter la formation de l'Oregon.

"Mon désir de gagner un titre ? Il n'a jamais été aussi haut. Quand tu es jeune et que tu gagnes, tu te dis que tu as le temps. Quand tu t'installes dans la Ligue et que tu sais que tu vas rester, tu as le sentiment d'avoir le temps.

Plus tu prends de l'âge, plus tu as investi du temps, surtout quand tu es au top de ce sport et que tu as des accomplissements individuels, cela devient, de plus en plus, une priorité d'atteindre l'accomplissement ultime. Nous jouons tous pour ça : gagner un titre.

Ce désir est aussi fort qu'il ne le sera jamais. C'est littéralement la chose la plus importante sur ma liste. Quand je me réveille et que je dois me lever et faire ce que j'ai à faire, je dois m'entraîner, je dois prendre du temps pour mes enfants, je dois encore soulever des poids, je dois faire toutes ces choses et je dois m'assurer que l'entraînement et la préparation sont toujours ma priorité.

Même en étant père de trois enfants, et non plus d'un seul, et en ayant toutes ces autres responsabilités, vous avez besoin de quelque chose qui vous tient à cœur pour rester engagé comme je l'ai été. C'est le plus haut niveau possible. C'est au final ce que je veux vivre. Et ce que je veux faire", a clamé Damian Lillard.

Un objectif suprême plus important que sa loyauté envers les Blazers ? Pendant des années, le meneur a insisté sur son envie de gagner à Portland. Mais à ce stade de sa carrière, Lillard a décidé de privilégier ses intérêts personnels. Notamment par rapport à la reconstruction lancée de cette équipe.

"Si vous regardez l'historique de mon discours sur la loyauté, j'ai toujours dit que j'étais loyal envers qui j'étais . Et que je ferais ce que je pense être la bonne chose à faire. En ce qui me concerne, je sais ce que je veux pour moi. Et je serai fidèle à cela.

Quand je sens que c'est la vision que j'ai pour moi, que c'est ce qui me convient en ce moment, je vais m'y tenir jusqu'à ce que tout soit aligné. Mais tout ce dont je fais partie doit être connecté. C'est une priorité pour moi. Il faut qu'il en soit ainsi.

Tout doit être connecté et cela doit signifier la même chose pour moi et pour tous ceux qui en font partie. C'est ce à quoi je suis fidèle", a-t-il justifié.

Longtemps patient avec les Blazers, Damian Lillard ne se sent donc plus en phase avec la vision de ses dirigeants. Malgré l'agitation autour de lui, il a cependant opté pour le calme et la patience dans l'attente d'un dénouement positif.

Avec Miami en tête, il rêve de rejoindre un projet en accord avec son objectif : le titre NBA.

