Damian Lillard reçoit son maillot et prend déjà des shoots à Milwaukee

Damian Lillard a été accueilli comme il se doit à Milwaukee, où il a été tradé cette semaine après plusieurs mois d'intrigues autour de son cas. Le désormais ex-meneur des Portland Trail Blazers est arrivé samedi dans le Wisconsin et a immédiatement été découvrir son maillot floqué à son nom et avec le numéro 0, comme pendant toutes ces années à Portland. Lillard était accompagné de sa famille et de ses enfants. Sur la vidéo postée par les Bucks ci-dessous, il porte l'un de ses jumeaux, Kalii.

New Logo Lillard 🦌 pic.twitter.com/AeA6BuXfyw — Milwaukee Bucks (@Bucks) October 1, 2023

Dans la foulée, Damian Lillard a été se dégourdir un peu les jambes sur le parquet d'entraînement des Bucks. Il participera prochainement à ses premières séances d'entraînement avec ses nouveaux camarades et au training camp qui débutera dans quelques jours. Il sera, sauf surprise, apte à participer aux matches de pré-saison contre les Lakers, les Grizzlies et les Bulls.