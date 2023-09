Une équipe surprise dans la course pour Damian Lillard ?

C’est le dossier de l’été mais aussi bientôt celui de l’automne et de l’hiver : où jouera Damian Lillard la saison prochaine ? Plus le temps passe, plus il est probable que le meneur All-Star débute avec sa tunique habituelle des Portland Trail Blazers, et ce malgré sa demande de transfert formulée dès les premiers jours de juillet. Lui ne demande qu’à rejoindre le Miami Heat. Mais les dirigeants de l’Oregon n’ont toujours pas trouvé d’accord avec leurs homologues floridiens.

Les négociations auraient repris de plus belle depuis quelques jours. Mais elles n’impliquent pas seulement Miami. Selon Marc J Spears, une autre équipe de la Conférence Est serait sérieusement intéressée par Damian Lillard. L’insider, plutôt fiable et respecté dans le milieu, n’a pas précisé laquelle.

Les Toronto Raptors ont des atouts mais difficile de savoir si faire venir Lillard aurait vraiment un sens vu la situation actuelle dans l’Ontario, où une reconstruction se dessine. Les Brooklyn Nets ont longtemps été perçus comme le deuxième favori en cas de deal. Les Boston Celtics ne rejetteront pas l’idée non plus. Les New York Knicks ont des picks. Bref, ça peut encore durer un moment. Mais avec le camp d’entraînement qui approche… qui sait ?