Cette nuit, c’était "Dame Time" à Salt Lake City. Dans le maillot de son ancienne fac, Weber State, Damian Lillard a remporté le concours à trois points du All-Star Game. Le tireur iconique des Portland Trail Blazers remporte ainsi le premier contest de sa carrière, à un tir près.

Dame ended his final round on FIRE 🔥#Starry3PT x #StateFarmSaturday

📺: Live on TNT pic.twitter.com/rvnSJsvIaK

— NBA (@NBA) February 19, 2023