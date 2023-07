Les stars qui demandent un trade et menacent de ne pas jouer, c’est “mauvais pour la ligue”

Depuis quelques années, les stars NBA utilisent de nouveaux leviers pour demander leur trade alors qu'ils sont sous contrat et ont même parfois prolongé très récemment. On pense à Kevin Durant, James Harden, Ben Simmons ou Kyrie Irving, qui ont tous mis la pression sur leur franchise pour obtenir un transfert. On le voit encore en ce moment avec Damian Lillard, qui ne veut que le Miami Heat, à tel point que des rumeurs parlent d'un boycott du training camp ou d'une mise au placard volontaire s'il n'est pas exaucé. Ce mode de fonctionnement ne plait pas à tout le monde en NBA. Austin Rivers, sans contrat depuis son passage chez les Wolves la saison dernière, a donné son point de vue chez The Ringer et est clairement en rogne contre ces stars qui forcent la main des franchises.

"Peu importe à quel point tu es bon, la NBA est un privilège. Quand tu es free agent, tu peux choisir où tu vas. Mais quand tu ne l'es pas et que tu as signé un contrat, c'est le business. Si tu te fais trader quelque part, tu dois jouer ! Toute cette merde a commencé avec James (Harden) et Ben (Simmons). C'est mauvais pour la ligue.

[...] C'est une dynamique effrayante quand les stars commencent à faire ça et je ne suis pas fan, je ne vais pas mentir. Je dis ça alors que je suis un grand fan de Damian (Lillard). Tout le monde le sait. On a souvent bataillé ensemble et c'est l'un des joueurs contre lesquels j'ai eu le plus de mal à défendre dans ma vie. Mais je n'aime pas quand les stars font ça. Que doivent faire les autres joueurs, alors ? Juste parce que tu es une star, tu peux te permettre de ne pas te pointer ?"

Rien ne prouve que Damian Lillard refusera de jouer pour une équipe qui le fera venir s'il ne s'agit pas du Miami Heat, ou qu'il ne se présentera pas au training camp si les Blazers n'accèdent pas à sa requête tant qu'une offre ne leur convient pas. Les précédents Harden et Simmons ont juste rendu les franchises un peu plus méfiantes que par le passé...

Kemba Walker à Monaco, quel bilan pour Michael Jordan aux Hornets ?