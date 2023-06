Damian Lillard ou Trae Young, les Lakers ont pensé à une offensive

Attentifs sur le marché des meneurs, les Los Angeles Lakers ont eu des discussions internes pour Damian Lillard et Trae Young.

Il ne s'agit pas d'un secret, les Los Angeles Lakers veulent se renforcer au poste de meneur cet été. Avec les doutes autour de D'Angelo Russell, les rumeurs ont été nombreuses à ce poste ces dernières semaines. Avec notamment des bruits concernant Damian Lillard.

Et justement, d'après les informations du journaliste de The Athletic Jovan Buha, les Angelenos ont bel et bien eu des discussions internes sur la star des Portland Trail Blazers. Il y a également eu des débats autour du talent des Atlanta Hawks.

Mais sans surprise, les deux hommes semblent intouchables pour les Californiens. Avec le prix fixé sur le marché pour des joueurs d'un tel calibre, les Lakers n'ont tout simplement pas les moyens de tenter le coup.

Par contre, cette nouvelle confirme les envies de Los Angeles. Au poste de meneur, la franchise veut absolument se renforcer. Et les dirigeants rêvent ouvertement d'un gros poisson pour passer un cap.

Mais en l'état, un trade majeur semble peu probable. Il faudra tout de même suivre avec attention les plans des Lakers autour de Russell, avec un potentiel "sign-and-trade". En tout cas, Damian Lillard ou Trae Young se trouvent très loin des Lakers...

