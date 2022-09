Damian Lillard veut rester à Portland à vie et croit au titre

Damian Lillard est toujours à Portland et il entend le rester jusqu'au bout. Mieux, il pense vraiment que les Blazers peuvent être champions.

Après une période de flou où on a cru qu'il demanderait son trade, puis une saison tronquée pour soigner une blessure, Damian Lillard est à nouveau sur le pont avec Portland. Le meneur des Blazers est sous contrat jusqu'en 2025 et les rumeurs sur un éventuel départ ne sont plus d'actualité. A tel point que lors de son passage dans le Dave Pasch Podcast cette semaine, Lillard a envoyé un nouveau message de fidélité aux fans.

"Oui, je compte être un joueur des Blazers à vie. Beaucoup de gens m'ont dit que je devais partir d'ici, que je devrais faire ci ou ça. Je suis quelqu'un qui ne fait pas les choses parce qu'on lui a dit de les faire. Je ferai toujours ce qui est dans mon intérêt et fidèle à ce que je ressens".

Mieux, Damian Lillard pense réellement devenir champion un jour avec Portland, dont le seul titre remonte à 1977.

"Je pense que je peux y arriver. La plupart des gens disent qu'il n'y a aucun moyen que les Blazers gagnent, ou que l'on doit faire ceci ou cela pour y arriver. Je vous dis juste que c'est ce que je ressens. Je pense vraiment qu'à un moment on aura l'opportunité de gagner. Cette heure arrivera".

En termes de recrutement pour entourer Damian Lillard, les Blazers ont surtout bougé lors de la deadline des trades en février dernier, avec le départ de CJ McCollum contre Josh Hart et des picks. Jerami Grant est lui arrivé en juillet, dans un échange, Gary Payton II rejoignant l'aventure pendant la free agency. Pour l'heure, leur roster ressemble à ça.

Guard : Damian Lillard, Anfernee Simons, Josh Hart, Gary Payton II, Shaedon Sharpe

Forwards : Jerami Grant, Nassir Little, Justise Winslow

Bigs : Jusuf Nurkic, Drew Eubanksn Trenton Watford

