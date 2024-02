Danilo Gallinari prend la direction des Bucks

Les Milwaukee Bucks ne vont pas bien. L’optimiste né de la belle victoire contre les Denver Nuggets la semaine dernière n’a pas duré bien longtemps. Il n’y a pas eu d’électrochoc. Et si Giannis Antetokounmpo saluait la manière dont Doc Rivers poussait l’équipe à défendre, les résultats se font encore attendre. La franchise du Wisconsin a perdu contre une formation des Memphis Grizzlies fortement affaiblie la nuit dernière et elle a perdu 7 des 10 matches disputés avec Rivers sur le banc.

En attendant un éventuel déclic, les Bucks se cherchent du renfort. Danilo Gallinari va rejoindre Milwaukee. Adrian Wojnarowski a annoncé la signature de l’intérieur italien pour la fin de la saison. Le vétéran (35 ans) discutait avec plusieurs candidats au titre depuis qu’il a été laissé libre par les Detroit Pistons.

C’est une recrue expérimentée et c’est un grand capable de mettre des tirs lointains mais ça fait un moment que « Gallo » n’a pas eu un impact conséquent en NBA. Les blessures ont précipité son déclin. Il tournait tout de même à 8,7 points, 54% aux tirs et 58% à trois-points dans le Michigan mais sur un échantillon de matches très restreint (6). Son passage aux Washington Wizards a été nettement plus anecdotique.

Ses deux dernières vraies bonnes saisons remontent à 2020-2021 et 2021-2022, quand il sortait du banc pour les Atlanta Hawks. Puis il s’est déchiré les ligaments du genou. Danilo Gallinari va découvrir là une huitième franchise NBA.