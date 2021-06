Les Sixers perdent un titulaire pendant au moins deux semaines…

L’arrière des Philadelphia Sixers Danny Green s’est fait une entorse du mollet et il sera absent pendant plusieurs semaines.

Les Philadelphia Sixers ont repris l’avantage en battant les Atlanta Hawks lors du Game 3 des demi-finales de Conférence. Ils mènent désormais 2-1 et peuvent commencer à envisager une qualification pour le prochain tour en cas de victoire lors du Game 4. Mais la franchise de Pennsylvanie va maintenant devoir composer sans l’un de ses titulaires. En effet, Danny Green s’est blessé au mollet.

L’ancien triple champion NBA (avec les Spurs, les Raptors et les Lakers) était sorti très rapidement lors du match précédent. Et l’IRM a confirmé la crainte du staff médical : il souffre d’une entorse. Résultat, il manquera deux à trois semaines de compétition. Il ne reviendra donc potentiellement pas avant les finales, si jamais les Sixers y participent.

C’est un coup dur puisque c’est l’un des joueurs les plus expérimentés du groupe mais aussi un « 3 and D » important de la rotation. Même s’il s’était montré jusqu’alors très discret avec un seul panier extérieur converti en neuf tentatives depuis le début du second tour. Les Sixers ont donc d’autre atouts sur le poste, comme Furkan Korkmaz ou Matisse Thybulle.