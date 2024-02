Dans l’ombre de Wembanyama, Chet Holmgren marque lui aussi l’histoire

Victor Wembanyama a quasiment plié la course au titre de Rookie of the Year 2024 grâce à des statistiques individuelles indécentes et quasiment jamais vues chez un aussi jeune joueur. Pendant la première partie de la saison, Chet Holmgren était le favori pour succéder à Paolo Banchero, jusqu'à ce que le prodige français accélère et marque un peu plus les esprits. Cela dit, il ne faudrait pas non plus mettre de côté ce qu'est en train de réaliser l'intérieur d'OKC.

Après son superbe match face aux Rockets la nuit dernière 29 points, 8 rebonds, 7 passes et 3 contres, Holmgren est lui aussi entré dans l'histoire des meilleurs rookies de tous les temps. L'ancien joueur de Gonzaga affiche désormais 100 paniers à 3 points et 151 contres cette saison. Jamais un rookie n'avait compilé au moins 100 paniers à 3 points et 100 contres sur une saison. Chet Holmgren l'a fait alors qu'il n'a disputé que 57 matches...

Si le Thunder est au coude à coudre avec Minnesota en tête de la Conférence Ouest, c'est aussi grâce à Holmgren, qui tourne à 17.1 points, 7.7 rebonds et 2.6 contres de moyenne, ce qui est assez phénoménal pour un première année.