Dario Saric, une nouvelle recrue intéressante pour les Warriors

Les Golden State Warriors ont récupéré Chris Paul avant la draft et ils ont signé Cory Joseph lors des premiers jours de la Free Agency. Une nouvelle recrue a débarqué hier, à savoir Dario Saric. L'information est relayée par Adrian Wojnarowski, qui précise que l'ailier croate était particulièrement convoité.

Free agent F Dario Saric has agreed on a one-year deal with the Golden State Warriors, sources tell ESPN. Saric was one of the most sought-after players left on the market.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 8, 2023