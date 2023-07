Darvin Ham veut se venger de Michael Malone : “Ce n’est pas terminé !”

Michael Malone a crevé l'écran lors des playoffs 2023 qui ont vu son équipe être sacrée championne pour la première de son histoire. Les punchlines et l'assurance du head coach des Denver Nuggets, qui n'avait pas caché son agacement devant l'iniquité du traitement médiatique entre les Lakers et son équipe, l'ont rendu extrêmement populaire.

Au sortir du sweep infligé à Los Angeles en finale de Conférence, Malone s'était particulièrement réjoui de cette issue. Darvin Ham, son homologue des Lakers, n'a clairement pas oublié. Il l'a confirmé lors de son passage dans le This League Uncut Podcast avec Chris Haynes.

"Oh, tu veux que l'on parle de Money Mike ? Du 'Daddy' des Lakers ? C'est comme ça qu'ils l'appellent maintenant, c'est ça ? Que Dieu bénisse son âme, ce bordel n'est pas terminé !"

Michael Malone avait immédiatement indiqué qu'il visait le back to back avec les Nuggets. Et comme Darvin Ham et les Lakers ont l'intention de jouer le coup à fond pour remporter le titre, une belle petite rivalité s'annonce tout au long de la saison 2023-2024.

