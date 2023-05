De nouvelles images de la future Air Jordan 38

Comme chaque année les rumeurs vont bon train pour savoir à quoi va ressembler la future Air Jordan de la division performance de Jordan Brand. En mars, des clichés avaient commencé à circuler, et nous attendions confirmation des premiers aperçus. Les réseaux nous ont donc la nuit dernière fourni quelques éléments de réponse assez intéressants.

Il nous reste bien sur encore beaucoup à apprendre sur ce modèle, notamment sur les matériaux et les technologies utilisés, mais d'ores et déjà nous pouvons observer une petite rupture avec les grandes soeurs qui, depuis le modèle 31, ont pris pour habitude de rendre un hommage appuyé aux glorieux ancêtres (la 1 pour la 31, la 2 pour la 32, etc...). Pas facile en effet de trouver les éléments censés rappeler la Jordan 8 (peut être la tige plus haute ?) portée par MJ lors de la saison 1992-1993, si ce n'est sur ce coloris un hommage aux Bulls version domicile.

Il faudra attendre encore quelques semaines pour en savoir un peu plus sur cette Air Jordan 38, nouveau fleuron de la marque au Jumpman.

Les images de la Air Jordan 38