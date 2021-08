De nouvelles images de la Nike LeBron 19 dans un coloris full black

La LeBron 19 faisait partie des curiosités du film Space Jam 2 : A New Legacy. Aperçue sur le grand écran aux pieds du King, elle se dirige maintenant vers les vrais parquets de la grande ligue.

Lors d'un entrainement de fin de semaine, LeBron a donc chaussé une version full black de son nouveau modèle performance dans un très sobre coloris full black. L'upper est recouvert d'un mesh épais et premium gris, complété par une languette en nubuck noir et une large plaque de plastique latérale qui permet d'élargir le laçage en prenant sa base dans la semelle enfermant l'amorti Zoom Air et enfermant une double Air Max unit. Vous aurez noté que la silhouette est assez haute, faisant penser à la LeBron 12. On valide l'absense de Swoosh trop visible.

Pas de date de sortie pour ce bien beau modèle, nous vous en tiendrons rapidement informés.

Les premières images de la LeBron 19 Triple Black