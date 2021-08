Pourquoi les Kings n’échangeront pas De’Aaron Fox pour Ben Simmons

De’Aaron Fox se sent vraiment bien à Sacramento et la franchise ne prendra pas le risque de se séparer de la jeune star, même pour Ben Simmons.

Les Sacramento Kings figurent parmi les équipes intéressées par Ben Simmons. Leur nom revient même assez fréquemment. Et pourtant, il est peu probable que la franchise californienne récupère l’ailier All-Star. Déjà parce qu’il aimerait rejoindre une formation un peu plus armée dans la course au titre. Ensuite parce que les dirigeants eux-mêmes ne veulent pas se séparer de leur meilleur joueur, De’Aaron Fox, pour boucler le deal.

En effet, le jeune meneur se sentirait bien au sein de l’organisation selon les informations rapportées par The Ringer. C’est assez rare pour être souligné et pour ne pas tenter le diable en le sacrifiant pour un joueur plus énigmatique. Surtout que Fox est potentiellement un joueur encore plus efficace que Simmons, au moins en attaque. Peut-être pas un meilleur basketteur à l’heure actuelle mais il rapportait tout de même 25 points et 7 passes de moyenne la saison dernière.

Les Kings vont s'appuyer sur De'Aaron Fox et Tyrese Haliburton pour les ramener dans le top-8 de la Conférence Ouest dans les années à venir. Ce serait dommage ne pas leur laisser leur chance vu leur potentiel.