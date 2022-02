Gagnants, perdants : Le bilan complet de la deadline NBA !

La deadline étant passée, on tire un bilan complet des différents échanges dans le podcast Basketsession/Reverse de la semaine.

Dans l'épisode du podcast BasketSession/Reverse de cette semaine, on évoque les différents trades qui ont été réalisés lors de la deadline NBA hier soir. Avec évidemment l'échange majeur entre Ben Simmons et James Harden.

Théophile Haumesser, Shaï Mamou et Antoine Pimmel, ont discuté des différentes répercussions à court et moyen terme pour les Brooklyn Nets et les Philadelphia Sixers avant de se concentrer sur la majorité des autres transferts marquants de la soirée.

