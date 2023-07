Deandre Ayton, Eric Gordon et Buddy Hield vont essayer d’envoyer les Bahamas aux JO 2024

Et si on voyait Deandre Ayton, Eric Gordon et Buddy Hield aux Jeux Olympiques à Paris en 2024. Ce ne sera pas avec Team USA, mais bien avec la sélection des Bahamas qui va participer aux éliminatoires dans la zone Amérique du 14 au 20 août en Argentine. D'après Marc Stein, ces trois joueurs bien connus des suiveurs de la NBA, mais aussi Kai Jones, l'intérieur des Hornets.

Eric Gordon a vraisemblablement obtenu une dérogation de la part de la FIBA, puisqu'il a déjà participé à des compétitions internationales avec les Etats-Unis. Gordon, qui jouera cette saison pour les Phoenix Suns, a remporté la médaille d'or avec Team USA à la Coupe du monde 2010. Ayton et Hield, en revanche, sont tous les deux natifs des Bahamas.

Dans ce TQO, les Bahaméens seront aux prises avec l'Argentine, le Chili, la Colombie, Cuba, le Panama, l'Uruguay et les Îles Vierges.