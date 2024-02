Deandre Ayton déjà comparé à Hassan Whiteside à Portland

Les Portland Trail Blazers pensaient avoir potentiellement fait un joli coup en récupérant Deandre Ayton des Phoenix Suns lors du transfert de Damian Lillard aux Milwaukee Bucks. Un big man drafté en première position en 2018, finaliste NBA en 2021 et un temps considéré comme un potentiel futur All-Star. Le Bahaméen n’a que 25 ans et il a encore le temps de décoller mais ses premiers mois dans l’Oregon ont été plutôt décevants.

Selon les sources du journaliste Jason Quick, qui suit la franchise au quotidien depuis de nombreuses années, les débuts d’Ayton ont été « définis par la paresse et des crises de colère. » Pas forcément l’attitude espérée pour un jeune joueur censé être motivé à relancer sa carrière après avoir été lâché par sa première équipe. Il lui a souvent été reproché de choisir ses matches et de ne pas jouer dur tous les soirs.

Sur ce point, il fait penser à un autre pivot passé par les Blazers. Un certain Hassan Whiteside. Le journaliste ose la comparaison en rappelant que Whiteside alignait des statistiques (12 points et 10 rebonds de moyenne en carrière !) mais essentiellement dans le vide, sans avoir d’impact, et il n’a plus joué en NBA depuis deux saisons.

Ce n’est pas flatteur envers Deandre Ayton. Il y a déjà des compilations de lui sous la tunique des Blazers en train de poser des écrans mous, etc. Mais il est un peu plus performant depuis quelques matches. Sur la saison, le joueur qui se prétend comme un « max player » tourne à un peu plus de 13 points et 10 rebonds.