Les Mavericks favoris pour récupérer Deandre Ayton ?

Les Phoenix Suns ont renvoyé Monty Williams quelques heures après leur élimination au second tour des playoffs. Mais le coach ne sera probablement pas le seul changement majeur de l’intersaison. La franchise de l’Arizona pourrait chambouler son effectif en se séparant notamment de deux cadres, Chris Paul et Deandre Ayton. Ce dernier intéresserait déjà plusieurs équipes dont les Dallas Mavericks. L’équipe texane constituerait même une piste crédible pour le pivot bahaméen.

Selon une source relayée par le Bleacher Report, les Mavs pourraient par exemple inclure « JaVale McGee, Tim Hardaway Jr, Josh Green et le dixième choix de la draft. (…) Les Suns ont besoin de profondeur de banc. » La contrepartie paraît tout de même un peu forte. Nous serions étonnés si Dallas venait à sacrifier à la fois Green et son pick dans le même deal. Ayton est un joueur talentueux, avec un potentiel intrigant, mais il sort de deux campagnes de playoffs compliquées et il a montré des limites dans l’attitude en montrant une inconstance dans ses efforts.

Un package avec plusieurs joueurs de rotation confirmés, les THJ, McGee, éventuellement Reggie Bullock et un jeune semble un peu probable. Mais les Mavericks ne seront de toute façon pas les seuls sur le dossier. Deandre Ayton partage le même agent que Luka Doncic – les deux auraient même une bonne relation – et ça peut éventuellement faciliter un deal. Le premier choix de la draft 2018 a un profil qui colle bien à ce dont les Texans ont besoin.

