Dear Bball fête le retour de Jamal Murray

S'il y en a bien un qui doit avoir des fourmis dans les jambes à l'idée de refouler les parquets NBA, c'est bien Jamal Murray. La pile électrique des Nuggets a pu recommencer à jouer contre les Bulls, et même si on l'a vu grimacer (une crampe, plus de peur que de mal), nul doute que Denver recommence à rêver à une vraie place de contender.

Nos amis de Dear Bball ne s'y sont pas trompés, et vous proposent toute une collection inédite et limitée autour du meneur : tshirts, shorts, hoodies, le tout aux couleurs de la franchise du Colorado et siglé avec son surnom Blue Arrow. Tout y est pour dignement fêter le retour d'un des joueurs les plus emballants de ces dernières années.

Rendez-vous le 15 octobre sur le site de Dear Bball.

Les images de la collection Jamal Murray x Dear Bball