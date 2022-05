Décès de Peter Moore, icône absolue de la culture sneaker

Nous avons appris ce week end la mort de Peter Moore, qui est une véritable légende de la culture sneaker. Pour les novices, il est le designer de la Air Jordan 1, celle qui clairement a révolutionné la manière de consommer des kicks. Passé par Nike puis adidas, il a su durablement poser son empreinte sur les diverses directions prises par ces marques surtout dans les années 80 et 90.

“Nous sommes très peinés de la perte de Peter Moore, un designer iconique, dont l'héritage sera éternellement relié à Jordan Brand et à la culture sneaker qu'il a contribué à créer”, s'est ému Howard White, vice président de Jordan Brand.

En plus de la Jordan 1, qui suite à ses mille rééditions est devenue l'un des modèles les plus vendu au monde, Moore avait également participé à l'élaboration du fameux logo Wings (dessiné la première fois sur une serviette en papier... dans un avion) et du non moins fameux logo Jumpman, deux symboles désormais connus et reconnus dans l'univers tout entier.

Chez adidas, Moore a lancé la ligne EQT, qui représenta l'une des plus grande campagne de marketing de l'histoire de la marque aux trois bandes. Pour couronner le tout, il a tout simplement créé le logo adidas moderne, que l'on retrouve sur tous les produits performance.

“Peter était une vraie légende et une icone dans notre industrie, c'est encore impossible de mesurer l'impact qu'il a eu sur adidas" reconnait le communiqué de la marque allemande.

Pour terminer, citons Monsieur Moore : “L'équipement n'est pas un mot en l'air. Vous n'avez pas une pièce d'équipement pour vous amuser avec, vous avez une pièce d'équipement pour vous rendre meilleur."

Word.