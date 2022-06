Découvrez et précommandez le nouveau Mook REVERSE !

Si vous êtes comme nous, aujourd’hui est forcément un bon jour, puisqu’on est en pleine période de finales (Euroleague, NBA, championnats nationaux etc.). Autrement dit, le meilleur moment de l’année pour les amoureux de basket qui attendent cette apothéose avec impatience.

Mais si vous vous êtes déjà demandé pourquoi certains joueurs ont tendance à être plus souvent encore en lice que d’autres à cet instant de la saison, ou bien comment Magic Johnson et Nikola Jokic font pour trouver systématiquement le coéquipier démarqué, de quelle manière s’y prennent Chris Paul ou Luka Doncic pour manipuler aussi bien le cours d’une rencontre, pourquoi J.R. Smith est un jour parti dans le mauvais sens durant un match de finales NBA, sur quoi repose le mouvement perpétuel de l’attaque des Warriors ou que vous avez un jour tout simplement eu envie de hurler à votre écran « Mais c’est quoi, en vrai, le QI basket ?! », alors ce numéro du Mook REVERSE est pour vous !

Dans les 240 pages de ce Mook #10, nous analysons, décortiquons, creusons une question essentielle de notre sport, celle du playmaking et des playmakers. Avec l’évolution du jeu, cette notion est devenue bien plus fluide et complexe que par le passé.

Fini les meneurs organisateurs qui ne shootent jamais, terminé les systèmes à rallonge qui obligent à attendre la 23ème seconde pour tenter un tir, disparu les coaches qui te sortent du terrain à la première balle perdue ou à la seconde où tu sors du plan de jeu gravé dans le marbre.

Dans ce basket moderne en perpétuelle mutation, les meilleures équipes ne peuvent plus se permettre de placer leur destin entre les mains de robots incapables de penser par eux-mêmes et de prendre la bonne décision au bon moment.

En plus de vous présenter les histoires et parcours de certains des playmakers les plus marquants et d’essayer de comprendre ce qui les a menés à devenir exceptionnels dans leur registre, nous sommes allés au fond des choses pour mieux comprendre comment se développe le playmaking, la façon dont il a évolué au fil des années et vers quoi il se dirige.

Dans ce numéro, vous trouverez des portraits en profondeur, des dossiers, des entretiens longs formats, des intervenants de premiers choix, le tout mis en images par notre talentueuse team de graphistes et d'illustrateurs.

LES PRÉVENTES SONT OUVERTES !

Comme d'habitude, qui dit préventes, dit livraison offerte*.

Mais dans quelques jours, le 26 juin, ce sera terminé ;)

Expéditions à partir du 29 juin.

*Offre réservée à la France métropolitaine

En attendant de vous dévoiler un peu plus en détails le sommaire de ce 10ème opus du Mook REVERSE et de vous présenter notre rédacteur en chef exceptionnel, voici déjà quelques éléments pour vous mettre l'eau à la bouche.

Précommandez-le dès maintenant pour figurer parmi les premiers à le recevoir et profiter de la gratuité des frais de port*.