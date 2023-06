Déçue par la Fédé, Marine Johannès sort du silence

Marine Johannès ne s'était pas encore exprimée depuis sa non-sélection pour l'Eurobasket et l'émoi public autour de son absence. Elle l'a fait pour RMC Sport (l'entretien est à retrouver ici en intégralité), en confirmant le point de vue général : les responsables de l'équipe de France n'ont pas voulu accéder à sa requête de manquer quelques jours de préparation pour signer son contrat avec New York. Ce n'est pas elle qui a dit non aux Bleues.

"Selon moi, on me prive de l’équipe de France. Je ne pense pas avoir été excessive dans ma demande et tout le soutien que j’ai reçu le prouve. Depuis février, New York a toujours été ouvert à la discussion. Sandy Brondello, la coach, sait à quel point l'équipe de France est importante pour moi. Je reste convaincue qu’une solution aurait pu être trouvée et qu’il était possible de faire les deux.

Il ne faut pas oublier qu’être européenne dans cette ligue, ce n’est pas facile. Il faut montrer chaque jour que tu as ta place et que tu mérites d’être là donc quand tu as la chance de pouvoir vivre ça c’est difficile de prendre un quelconque risque de perdre ta place.

J’ai été extrêmement déçue, je ne vais pas mentir. Pour moi il est clair que je n’ai pas fait de choix, c’est la fédération qui choisit de ne pas me sélectionner. Je pouvais être là le 1er juin, je suis en équipe de France depuis 2016, je n’ai jamais rien raté depuis que j’y suis. Tout le monde sait que l’équipe nationale est importante pour moi", a indiqué la joueuse de l'ASVEL et du Liberty.

Non, Marine Johannès n'a pas fait un choix

Marine Johannès a indiqué espérer que la Fédération reviendrait sur sa décision initiale de ne pas sélectionner pour les Jeux Olympiques les joueuses absentes de l'Eurobasket. Elle a également précisé qu'elle suivrait bien évidemment la compétition malgré son absence. Lors du Mondial en Australie, Johannès avait d'ailleurs accompagné le groupe coaché par Jean-Aimé Toupane malgré sa blessure.

Pour rappel, la compétition débute le 15 juin prochain en Slovénie et en Israël. L'équipe de France sera dans le groupe C avec l'Allemagne, la Grande-Bretagne et la Slovénie. Marine Johannès a disputé deux matches avec New York depuis son arrivée dans le groupe la semaine dernière.